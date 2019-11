Mattarella: 'Politica corre il pericolo di inaridirsi'

Ravenna, 5 nov. (Adnkronos) - Nel "suo ultimo discorso in pubblico, alla fine dell'ottobre di trent'anni fa, Zaccagnini parlò dell'esigenza, del dovere di offrire ai giovani un orizzonte di ideali, una prospettiva di valori, 'per evitare -così disse- l'inaridimento. Inaridirsi è il pericolo che si corre'. E' un messaggio forte per oggi, per il nostro momento presente". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Ravenna ad un convegno organizzato nel trentesimo anniversario della morte del segretario della Dc, Benigno Zaccagnini.