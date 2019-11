Ex Ilva: Fraccaro, 'no ad ultimatum, recesso ingiustificato'**

Rimini, 5 nov. - (Adnkronos) - "Il governo non accetta ultimatum. Riteniamo che il recesso non sia giustificato, come ha affermato invece l'azienda. Il governo ha immediatamente convocato le parti sociali e l'azienda stessa, le incontrerà e poi prenderà le sue decisioni". Così Riccardo Fraccaro, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a margine del taglio del nastro di Ecomondo, oggi a Rimini.