Ilva: Costa, 'ArcelorMittal cambia idea? Ambiente non c’entra'**

Rimini, 5 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto ieri una riunione fra ministri, poi giustamente il ministro Patuanelli è salito a Palazzo Chigi. Adesso ci sarà a brevissimo l’incontro fra ArcelorMittal e il premier. E giusto che il premier abbia lui ultima parola sulla questione". Lo afferma il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a margine dell’inaugurazione di Ecomondo, il salone della Green economy. Per quanto riguarda il mondo dell’ambiente, spiega il ministro, "se ArcelorMittal poco più di un anno fa ha firmato liberamente e convitamente un addendum ambientale al piano ambientale e lo stanno realizzando, anche con un minimo di anticipo, non posso credere che un’azienda di dimensione planetarie come ArcelorMittal fra un anno e l’altro poi cambia idea. Mi sembra originale. Quindi qual è la vera motivazione?" "Finché tu rispetti il piano ambientale non ti devi preoccupare di aver o non avere l’immunità penale. Lo stanno rispettando, lo stanno anticipando di poco quindi l’immunità penale per aspetto ambientale non ha ragione di essere" conclude Costa.