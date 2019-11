Mafia: Pignatone, ‘in Italia norme avanguardia ma si pensi a piccoli miglioramenti’

Palermo, 5 nov. (Adnkronos) - "Nella lotta alla mafia serve una repressione continua ed efficace nel rispetto dei principi costituzionali e qui l'apparato normativo italiano è all'avanguardia nel mondo. Si può sempre pensare a qualche piccolo miglioramento, ma la sostanza è rappresentata dalle leggi che abbiamo". A dirlo a Palermo è stato Giuseppe Pignatone, ex procuratore di Roma e presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.Altro ingrediente indispensabile per il contrasto alla criminalità organizzata resta per Pignatone "lo sforzo della società civile". "Bisogna dire di ‘no’ alle mille possibilità di accordo che la mafia ti offre ogni giorno. Quello dipende da ognuno di noi cittadini, senza bisogno di essere magistrati, politici, poliziotti o carabinieri".