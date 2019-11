Svimez: Colombini (Cisl), 'dispersione scolastica in Sud, fenomeno allarmante' (2)

(Adnkronos) - E’ necessario, aggiunge, "intervenire urgentemente per prima cosa stanziando risorse aggiuntive nella legge di bilancio per il 2020 per investire nel sistema nazionale di istruzione e formazione dallo 0-6 fino al livello terziario, a partire dalla valorizzazione dei lavoratori del comparto, per rafforzare il raccordo tra scuola e lavoro potenziando l’alternanza scuola lavoro e l’apprendistato di primo e terzo livello, sostenere gli Its ed attuare un sistema nazionale di apprendimento permanente che aiuti giovani ed adulti a valorizzare, elevare e perfezionare le proprie competenze lungo tutto il corso della loro vita".

E’ necessario, rileva, "che i finanziamenti nazionali, regionali e quelli dei fondi strutturali siano orientati tutti verso obiettivi condivisi e partecipati dalle istituzioni a tutti i livelli e dalle parti sociali per fare finalmente massa critica con interventi che possano impattare concretamente sulla vita dei cittadini. Anche i sindacati devono fare la loro parte ed infatti stiamo lavorando con Confindustria per dare attuazione alla parte dell’accordo interconfederale del 9 marzo 2018 su educazione e formazione dettagliando cosa le parti sociali possono fare per impedire la dispersione di competenze, abilità, professionalità preziose per la crescita civile, sociale, economica ed occupazionale del nostro paese".