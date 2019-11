Imprese: 14 selezionate da Cna Sicilia per finale regionale 'Premio Cambiamenti'

Palermo, 5 nov. (Adnkronos) - Saranno 14 le imprese siciliane che si contenderanno il passaggio alla fase nazionale del concorso “Cambiamenti 2019”, indetto dalla CNA per il quarto anno consecutivo, che premia la proposta innovativa. In ambito regionale si tratta della prima edizione che sarà ospitata a Catania all’interno degli spazi dell’UniCredit Business Center, in Corso Sicilia.

L’appuntamento è fissato per venerdì, 8 novembre, a partire dalle ore 16,30. Sarà un’apposita e qualificata giuria a valutare il progetto delle start up: chi salirà sul gradino più alto del podio porterà a casa un voucher di mille euro e staccherà il biglietto per la Capitale, dove la competizione si sposterà su scala nazionale. Il primo scoglio da superare sarà, dunque, quello della città etnea. E’ stato allestito un ricco programma che scandirà l’evento, moderato da Elisa Fazio di “Punto Impresa Digitale” della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

Si parte con i saluti dei vertici della CNA formulati da Floriana Franceschini, presidente provinciale di Catania, poi gli interventi del presidente regionale, Nello Battiato, del segretario, Piero Giglione, e del presidente nazionale Giovani Imprenditori, Marco Vicentini. Per UniCredit porterà il saluto Alessandro Mirabella. Quindi la presentazione delle imprese partecipanti che illustreranno, sinteticamente, i rispettivi progetti innovativi. Il pomeriggio si chiuderà con la proclamazione della start up vincitrice, chiamata a rappresentare la Sicilia nella sfida del 28 novembre che attraverserà lo Stivale.