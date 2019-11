Ex Ilva: De Petris, 'decisione ArcelorMittal non dipende da immunità'

(Adnkronos) - “La decisione di ArcelorMittal non dipende dalla scelta del governo di non ripristinare una improponibile impunità totale, tanto più che nella sostanza quell’impunità era stata appena scalfita. Del resto Arcelor non aveva neppure aspettato di conoscere la decisione del governo per nominare un amministratore delegato il cui nome indicava già chiaramente quali fossero comunque le intenzioni dell’azienda”. Lo afferma la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto a Palazzo Madama.

“Altrettanto pretestuosi, strumentali e bugiardi -aggiunge- sono gli attacchi di Salvini, che finge di dimenticare che lui e il suo partito erano al governo quando fu deciso non di eliminare, ma di attenuare lo scudo a protezione di ArcelorMittal. La realtà è che forse proprio la scelta di sostenere l’acquisto da parte della multinazionale indiana è stata poco oculata”.