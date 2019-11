Rai: Meloni, 'è Report a dover spiegare perché diffonde dati falsi'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "E' semplicemente scandaloso che Ranucci, non pago della pessima figura fatta da Report, continui nella sua opera di mistificazione pagata con i soldi degli italiani e del servizio pubblico. Abbiamo risposto a tutte le domande che il giornalista si è degnato di farci. È piuttosto Report a dover spiegare perché ha diffuso dati falsi in relazione ai miei social per sostenere le sue tesi faziose". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

"Dispiace sinceramente -aggiunge- vedere una trasmissione come Report cadere così in basso, con un conduttore che palesemente non distingue Facebook da Twitter e che impartisce lezioni sull’odio mentre arruola, come presunto esperto, un odiatore seriale, che sui suoi profili insulta perfino i Carabinieri".