Ex Ilva: Patuanelli, 'non esiste diritto recesso come sostiene AncelorMittal'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Non esiste un diritto di recesso come AncelorMittal ha strumentalmente scritto oggi, non esiste la questione della tutela legale come elemento contrattuale. Ripeto, il governo non consentirà di chiudere lo stabilimento, abbiamo affrontato con Mittal nelle ultime settimane interlocuzioni legate alle questioni produttive, legate alla crisi del mercato dell'acciaio e stavamo affrontando assieme alcuni elementi che potevano continuare e dovranno consentire la continuità produttiva dello stabilimento". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, dopo il vertice a Palazzo Chigi sull'ex Ilva.