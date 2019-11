Ex Ilva: Pasini (Aib), 'addio Arcelor Mittal è fallimento per intero Paese'

Milano, 4 nov. (Adnkronos) - L’Associazione Industriale Bresciana esprime il suo "forte disappunto" per la decisione di Arcelor Mittal di rescindere il contratto di acquisto dell’impianto ex Ilva di Taranto. “Una certa politica voleva la chiusura dello stabilimento e ha raggiunto il suo obiettivo. L’addio di Arcelor Mittal è un fallimento per l’intero Paese, la seconda manifattura d’Europa, che ha lasciato scappare un investitore mondiale, a testimonianza dell’assenza in Italia di una vera politica industriale", commenta Giuseppe Pasini, presidente di Aib.

"Quale altra realtà imprenditoriale, oggi, può pensare di rilevare l’impianto? Le ripercussioni saranno enormi. Aumenteranno le tonnellate di acciaio importato dall’estero, e tutta la filiera ne subirà le conseguenze, che saranno importanti anche per una realtà come Brescia. L’impatto occupazionale, poi, sarà tremendo: parliamo di quasi 11mila dipendenti, se consideriamo solo quelli diretti. Non è certamente ipotizzabile sostituire un’area industriale del genere con un parco giochi”.