Ex Ilva: Marcucci, 'è governo con Salvini che ha tolto scudo'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Salvini, a forza di comizi, perde la memoria. E' stato il suo governo, nel decreto Crescita, a togliere lo scudo penale sull'ex Ilva". Lo afferma Andrea Marucci, capogruppo del Pd al Senato.

"In un contesto così difficile come quello di oggi, tutti i Gruppi parlamentari di maggioranza e di minoranza -aggiunge- dovrebbero chiedere con forza al governo e a Mittal di non mettere Taranto in ginocchio e di rispettare gli impegni assunti. Il Pd lo farà, diamo una volta tanto il segnale giusto insieme".