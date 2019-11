Manovra: Sicindustria, 'tasse populiste che nulla hanno a che fare con ambiente e salute' (2)

(Adnkronos) - Per quanto riguarda invece il comparto della plastica, la Sicilia conta una ventina di imprese con un fatturato complessivo di circa 700 milioni e 2.500 dipendenti. Se a questi numeri si aggiunge anche l’indotto, vengono superati abbondantemente il miliardo di euro di fatturato e i quattromila dipendenti. "Si tratta di comparti importanti per la nostra economia - sottolinea Albanese - che verrebbero penalizzati in una fase congiunturale, interna e internazionale, in cui si moltiplicano i segnali di una nuova recessione che nel Mezzogiorno, purtroppo, è già realtà".

La tassa sulla plastica, tra l’altro, produrrebbe un duplice effetto negativo "perché da un lato si assesta un duro colpo alle imprese che producono made in Italy che sarebbero penalizzate in termini di competitività sul mercato nazionale rispetto ai concorrenti esteri e, dall’altro, non si centrerebbe neanche l’obiettivo ambientale visto che le imprese estere potranno continuare a riempire i nostri scaffali di prodotti confezionati e imballati con materiali di plastica".