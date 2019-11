Sicilia: Musumeci, 'stop pagamenti acqua a Consorzio di bonifica'

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Bloccare i pagamenti dei ruoli del Consorzio di bonifica diventa una necessità non più rinviabile. Agli agricoltori non si può chiedere di tirare fuori quattrini per servizi mai ricevuti o dopo annate disastrose". Non usa mezze parole il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci dopo la emissione dei ruoli degli ultimi quattro anni da parte del Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale ed orientale.

"Bisogna trovare una soluzione ragionevole che consenta agli agricoltori di avere un po' di ossigeno e, al tempo stesso, garantire alle strutture consortili la prosecuzione dell'attività ordinaria - afferma - Domani pomeriggio, a Palazzo Orleans, l'assessore all'Agricoltura Edy Bandiera e i dirigenti del dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale incontreranno le rappresentanze delle organizzazioni di categoria. Subito dopo vedremo i vertici del Consorzio e la commissione Attività produttive dell'Ars: bisogna adottare una soluzione che non si riveli, come nel recente passato, peggiore del male".