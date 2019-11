Mafia: 'messaggero boss in carcere', arrestato assistente parlamentare/Adnkronos (6)

(Adnkronos) - "Inoltre, col passare del tempo - dicono i magistrati - Nicosia giungeva addirittura a pianificare ulteriori pericolose iniziative sempre progettando di sfruttare, a tal fine, il rapporto con l’Onorevole Occhionero".

Per evitare di essere intercettati, i cinque fermati, compreso Nicolosi, utilizzavano frasi criptiche e volutamente indecifrabili, ricorrendo a sistemi di messaggistica e comunicazione non sottoponibili ad alcuna attività di captazione. E per impedire l'installazione di dispositivi di intercettazione facevano uso di un "periodico e strategico" noleggio di auto.