Mafia: 'messaggero boss in carcere', arrestato assistente parlamentare/Adnkronos (5)

(Adnkronos) - Nicosia, per l'accusa, sarebbe stato impegnato "per la realizzazione di un non meglio delineato progetto che, afferente il settore carcerario, interessava direttamente il latitante Messina Denaro da cui l'indagato si aspettava di ricevere un ingente finanziamento non ritenendo sufficienti i ringraziamenti che asseriva di avere ricevuto dallo stesso ricercato".

Sono diverse le visite compiute da Nicolosi nelle carceri in pochi mesi. Come risulta dall'inchiesta: "Attraverso la collaborazione con l’onorevole Occhionero - dicono i pm - ha potuto accedere agli istituti penitenziari in brevissimo tempo ben quattro volte: il 21 dicembre 2018 a Sciacca, il giorno successivo a Trapani e ad Agrigento, il 1 febbraio 2019 a Tolmezzo".