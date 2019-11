Ex Ilva: Miceli, 'Taranto e Italia non possono pagare prezzo contenzioso infinito'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Taranto e l’Italia non possono pagare il prezzo di un contenzioso infinito tra ArcelorMittal e Governo. Mai come in questo caso il futuro dipende dal presente, c’è bisogno dell’impegno di tutti per evitare un disastro: l’azienda si fermi e il Governo tenga fede agli impegni presi e ristabilisca le condizioni dell’accordo". Così in una nota il segretario confederale della Cgil, Emilio Miceli.

"In nessuna area del Mezzogiorno - prosegue il dirigente sindacale - che ha vissuto grandi dismissioni industriali, c’è mai stata traccia di sviluppo industriale, urbanistico e ambientale. Da Crotone a Termini Imerese, il Sud ha conosciuto solo sopportazione e assistenza, mai sviluppo e modernizzazione".

Per il segretario confederale "Taranto dispone di un progetto importante di riqualificazione, di risorse pubbliche e private. Evitiamo quindi di disperdere questo patrimonio, che rappresenta un’opportunità di costruire attorno alla ex Ilva quel progetto di ampio respiro e di ambientalizzazione di cui c’è bisogno, altrimenti sarà un salto nel buio. Il Governo - conclude - faccia i passi necessari e l’azienda agisca di conseguenza".