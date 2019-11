Governo: Di Maio, 'se Conte si rafforza bene per esecutivo'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Se Giuseppe Conte acquista sempre più forza dal punto di vista politico. è un bene per il governo". Lo dice Luigi Di Maio intervistato nel nuovo libro di Bruno Vespa “Perché l’Italia diventò fascista (e perché il fascismo non può tornare)" in uscita mercoledì 6 dicembre da Mondadori/ Railibri.

"In questo governo –spiega il ministro degli Esteri- Conte ha una forza e una presenza maggiore, anche perché non è schiacciato nel continuo dibattito tra le due forze di maggioranza, come è avvenuto nel governo precedente. Prima doveva concentrarsi sulla diatriba quotidiana e questo gli aveva impedito di venir fuori con la sua personalità. Oggi, sia pure tra le difficoltà, riesce a ragionare per obiettivi”.

Quanto agli scenari che potrebbero aprirsi in caso di crisi di governo, "Conte -risponde Di Maio- ha tutta la nostra fiducia e io sono una persona concreta, rispondo a scenari concreti, non ai se o a previsioni approssimative".