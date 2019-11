Manovra: Nobili, 'Iv contro tasse, detto in ogni Cdm e vertice maggioranza' (2)

(Adnkronos) - "Infine, c’è un fatto di principio: sento tanti esponenti delle altre forze di maggioranza dire che il nostro atteggiamento non va bene, perché stiamo in un governo di coalizione e in una coalizione ci si adegua, anche loro avrebbero tante cose che non vanno a genio nella manovra eppure non lo dicono e tacciono perché conviene, perché 'si fa così'. Ecco, noi Italia Viva l’abbiamo fatta apposta per questo, per dire basta a questa logica del 'tanto peggio, tanto meglio', per rifiutare per sempre i 'si fa così'”.

Per essere liberi di dire, se una cosa è sbagliata, che è sbagliata, di combattere una battaglia se vale la pena di essere combattuta, di fregarcene di assetti e poltrone se in ballo c’è la crescita del Paese, i posti di lavoro e le tasche degli italiani. E continueremo a farlo.