Manovra: Nobili, 'Iv contro tasse, detto in ogni Cdm e vertice maggioranza'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "C’è un fatto di merito: sulla #plastictax, che è sbagliata perché invece di aiutare l’ambiente colpisce un settore strategico per molte imprese italiane, e sulla tassa sulle #autoaziendali, che è iniqua e rappresenta un vero salasso per i redditi medi e medio bassi, abbiamo ragione noi. Come avevamo ragione su IVA e cellulari, su irpef agricola e su cedolare secca sugli affitti". Lo scrive Luciano Nobili di Italia Viva su Fb.

"Abbiamo evitato quelle tasse e ci battiamo per evitare anche queste. E se il governo ha cambiato idea e ci sta lavorando vuol dire che ha capito che le nostre ragioni non sono pretestuose. Poi c’è un fatto di metodo: ci accusano di dire una cosa in Consiglio dei Ministri e un’altra fuori. É una menzogna: nelle riunioni del cdm come nei vertici di maggioranza i nostri rappresentanti hanno espresso le stesse contrarietà che Italia Viva esprime in pubblico e porterà in Parlamento, per cambiare le scelte che non condividiamo".