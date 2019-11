Ex Ilva: Morselli a dipendenti, 'non possibile gestire stabilimento senza tutele'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Siete tutti al corrente della questione relativa alle protezioni legali necessarie nell’esecuzione del piano ambientale. Tali protezioni legali sono state definitivamente rimosse ieri con la mancata conversione in legge del relativo decreto. Non è possibile gestire lo Stabilimento senza queste protezioni, e non è possibile esporre dipendenti e collaboratori a potenziali azioni penali, pertanto Am InvestCo e le società controllate hanno inviato una comunicazione richiedendo ai Commissari di Ilva Spa in A.S. di riassumersi entro 30 giorni la responsabilità della gestione delle attività del Gruppo Ilva attualmente cedute in affitto". Il ceo di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli in una mail inviata ai dipendenti del gruppo.