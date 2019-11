Pil: Csc, Italia stagnante, industria in affanno e rischio deflazione**

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "L’economia italiana cresce appena. Nel 3° trimestre il pil in Italia è risultato debole (+0,1%), come atteso. Ha pesato in particolare la frenata dell’export a luglio-agosto, specie verso i mercati Ue. Per l’occupazione l’andamento tra luglio e settembre è stato in calo, dopo l’aumento nei primi sei mesi". E' quanto si legge nella congiuntura flash del Centro Studi di Confindustria che rileva che l'industria è "in affanno" e che c'è il "rischio deflazione" nonostante i tassi ai minimi.