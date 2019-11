Svimez: Armao, 'Sicilia paga prezzo più caro di politiche austerità'

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Lo diciamo da anni ed oggi dallo Svimez giunge una conferma ai dati della nota di aggiornamento del Defr… La nostra Regione, nel decennio 2006-2017, è quella che purtroppo arretra di più, pagando il prezzo più caro per le politiche di austerità nazionale". Così il vicepresidente della Regione siciliana e assessore all'Economia Gaetano Armao commenta il Rapporto sulla condizione socio-economica del Mezzogiorno dello Svimez presentato oggi a Roma.

Armao ha apprezzato "l’annuncio del governo in merito al Piano per il Sud ma - afferma - occorre dire che le misure del ddl bilancio sono solo un segnale iniziale. Non ci si può certo fermare a questo. Occorre accelerare e semplificare le procedure, come opportunamente ricordato dal presidente Musumeci, imporre a Ferrovie ed Anas di definire immediatamente la progettazione delle grandi opere a loro affidate, puntare sull’alta formazione, il rafforzamento delle amministrazioni con un grande piano di reclutamento di nuove professionalità, incentivare il credito alle imprese che oggi sono in asfissia, ma soprattutto spingere sulle infrastrutture di trasporto, a partire dalla scandalosa gestione delle tratte aeree, e gli investimenti".

"La Regione - conclude - sta spingendo sul piano dell’utilizzo dei fondi europei, si segnala il primato in Italia sull’infrastruttura digitale, ma occorre far presto con la definizione di uno straordinario impegno del governo a sostegno della Sicilia che non può più aspettare".