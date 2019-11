Ex Ilva: vertice al Mise alle 15

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, alle 15 dovrebbe tenersi un vertice straordinario al ministero dello Sviluppo economico, dopo la svolta clamorosa delle ultime ore nella vicenda della ex Ilva e la decisione di ArcelorMItta di rescindere l'accordo. Alla riunione, oltre al 'padrone di casa' Stefano Patuanelli, dovrebbero partecipare i ministri per il Sud e per l'Ambiente, Giuseppe Provenzano e Sergio Costa. In forse, ma possibile, la presenza del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.