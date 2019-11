Calcio: Grasso, 'no ipocrisia, a Verona razzismo non tifo'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Voi sentite ironia in questo 'verso della scimmia'? Io sinceramente no. È ora di rompere questo velo di ipocrisia: è razzismo, non tifo. Il tentativo di minimizzare questi episodi non fa altro che alimentare il clima di odio", così il sen. Pietro Grasso (Leu) su Facebook, pubblicando il video della curva del Verona contro Mario Balotelli.