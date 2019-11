Manovra: Confindustria Catania, 'sugar e plastic tax? Grave impatto su aziende' (2)

(Adnkronos) - Il leader degli industriali etnei auspica "un ampio sforzo congiunto da parte di tutti gli attori del territorio per contrastare la miopia di chi ritiene di risolvere i problemi finanziari del Paese tassando in maniera insensata settori produttivi di grande rilievo per l'economia". E ricorda: "Già lo scorso anno Confindustria Catania è intervenuta con successo per scongiurare l'adozione della Sugar tax. Anche questa volta adotteremo tutti gli interventi a nostra disposizione per far cassare questo iniquo provvedimento dalla nuova legge di bilancio ed evitare questa vera e propria mortificazione per chi fa impresa".