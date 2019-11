Manovra: Confindustria Catania, 'sugar e plastic tax? Grave impatto su aziende'

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Siamo preoccupati per i gravi effetti che le nuove tasse sullo zucchero e sulla plastica avranno sulla produzione di bibite e sull’imbottigliamento di acque minerali che rappresentano un importantissimo valore aggiunto per il territorio siciliano in termini di impatto diretto e indotto". Così il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco commenta l'introduzione di sugar e plastic tax nella manovra finanziaria.

"Una doppia penalizzazione - dice - che colpisce in modo discriminatorio un solo settore ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese. E' davvero incomprensibile come, di fronte al fatto che lo zucchero sia presente nell'alimentazione in tante forme, si scelga di tassare solo le bevande e le aziende produttrici. Non si tratta solo di un aggravio in termini di costi ma di oneri burocratici aggiuntivi che mettono a rischio investimenti e occupazione di tutte quelle piccole e medie imprese locali del settore alimentare che stanno emergendo con successo anche nei mercati esteri".