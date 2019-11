Mafia: Miccichè, 'proposi di cambiare nome all'aeroporto ma ho sempre rispettato Falcone' (2)

(Adnkronos) - Nel 2012 Miccichè disse: "Sono i luoghi di rappresentanza istituzionale e democratica che dovrebbero essere, come monito di legalità, dedicati alla memoria delle vittime di mafia. Ritengo, comunque, che sia una scelta di marketing sbagliata, per un territorio a vocazione turistica come il nostro, intitolare un luogo di partenza e arrivo come l’aeroporto alla memoria dei propri eroici caduti”.

E oggi ribadisce: "La mia era solo una considerazione sul marketing, quelle che ho letto sono, invece, parole terribili".