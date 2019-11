Mafia: Miccichè, 'proposi di cambiare nome all'aeroporto ma ho sempre rispettato Falcone'

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "E' vero, nel 2012 proposi di cambiare il nome dell'aeroporto 'Falcone e Borsellino' ma era solo per una questione di marketing, non per sminuire la figura di Falcone che per me è una persona meravigliosa, un esempio per tutti noi". A dirlo all'Adnkronos è il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, commentando le intercettazioni di Antonello Nicosia, l'assistente parlamentare arrestato oggi dalla Guardia di Finanza con l'accusa di essere un messaggero di alcuni detenuti mafiosi dalle carceri.

Nell'intercettazione ambientale Nicolosi ride quando parla con un amico di Giovanni Falcone e sulla sua morte dice: "E' stato un incidente sul lavoro...". Parole che il Presidente dell'Ars condanna: "Questi sono i delinquenti che vorrebbero cambiare il nome di una aeroporto perché amici della mafia - dice ancora - Io proposi di cambiare il nome dell'aeroporto e intitolare ai due magistrati le aule magna delle università, ad esempio".