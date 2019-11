Ancelotti: "Balotelli ha fatto bene, giusta reazione"

Napoli, 4 nov. - (Adnkronos) - "Ha fatto bene, ha avuto una reazione giusta". L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, sta dalla parte di Mario Balotelli, insultato dai cori razzisti di alcuni tifosi del Verona e ai quali ha reagito scagliando il pallone in curva. "Sono d'accordo anche con le interruzioni delle partite per cori discriminatori come accaduto a Verona e a Roma, credo che siamo sulla strada giusta", conclude Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Salisburgo.