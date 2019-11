Quote latte: Cia Veneto, calcoli sbagliati, occorre bloccare le multe (2)

(Adnkronos) - Per questo il presidente Passarini ha chiesto alla struttura nazionale di Cia di valutare gli impatti e gli scenari futuri rispetto a questa nuova interpretazione della norma, "per essere vicini ai nostri agricoltori e assisterli in questo articolato ed annoso percorso nel migliore dei modi". A livello nazionale la Cia - Agricoltori italiani sta lavorando attraverso un percorso politico, istituzionale e normativo affinché si individui una soluzione definitiva a questa annosa questione che ha costretto numerosi allevatori ad affrontare cospicui investimenti, talvolta ha portato anche alla chiusura di importanti realtà produttive".

"In Veneto – come in altre regioni del Nord – la questione ha coinvolto centinaia di produttori: per questo abbiamo deciso di portare subito all’attenzione delle istituzioni la questione – conclude Passarini - convinti che occorra uno sforzo congiunto per risolvere il problema".