4 novembre: Toti, 'grazie a Forze armate per impegno su nostra sicurezza'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Nella giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, un grazie di cuore va agli uomini e alle donne che dedicano la loro vita per il bene altrui e per la Patria, impegnandosi per la nostra sicurezza e la nostra libertà. Oggi e ogni giorno”. Lo scrive il Presidente Giovanni Toti su twitter.