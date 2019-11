Ferrari: in terzo trimestre vetture consegnate +9,4%

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Nel terzo trimestre del 2019 le vetture consegnate hanno raggiunto le 2.474 unità, con un incremento di 212 unità o del +9,4% rispetto all'anno precedente. Lo rende noto il gruppo Ferrari precisando che questo risultato è stato trainato dall’aumento pari al 9,5% delle vendite dei nostri modelli a 8 cilindri (V8) e dall’aumento pari all’8,9% dei nostri modelli a 12 cilindri (V12). La performance dei modelli è stata guidata in particolare dai solidi livelli delle consegne della Ferrari Portofino e della 812 Superfast. Ciò è stato in parte compensato dai minori volumi della famiglia 488, con la fine produzione della 488 GTB e della 488 Spider in parte controbilanciata dalla 488 Pista e dal progressivo aumento delle consegne della 488 Pista Spider. Verso la fine di settembre sono iniziate anche le prime consegne delle Ferrari Monza SP1 e SP2.

La regione Emea è cresciuta del 13,7%, le Americhe sono rimaste sostanzialmente invariate, mentre Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno segnato un calo di poche unità per effetto della decisione di concentrare le consegne ai clienti nella prima parte dell'anno prima dell'introduzione anticipata di nuove normative sulle emissioni. La regione Resto dell'Asia Pacifico ha registrato un aumento del 23,1%.