Ferrari: rivede al rialzo target 2019, ricavi netti verso 3,7 mld**

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Ferrari rivede al rialzo i target per il 2019. Il gruppo ora punta su ricavi netti intorno ai 3,7 miliardi di euro (Da 3,5 mld), su un adjusted ebitda di 1,27 mld (da 1,2-1,25 mld), su un adjusted ebit di 0,92 mld (da 0,85-0,9 mld) e su un utile diluito adjusted per azione di 3,70-3,75 euro per azione (da 3,50-3,70 euro per azione). Lo rende noto il gruppo Ferrari in un comunicato.