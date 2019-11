Lavoro: Donazzan (Veneto), convocheremo i beneficiari RdC

Venezia, 4 nov. (Adnkronos) - Sono già aperte le selezioni per partecipare alla quarta edizione di IncontraLavoro, l’iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, in collaborazione con Almalaurea, in programma il 13 novembre in tutto il territorio regionale. Le sedi sono i Centri per l’impiego di Arzignano (Vi), Bassano del Grappa (Vi), Belluno, Conegliano (Tv), Este (Pd), Legnago (Vr), Mestre, Mira (Ve), Montebelluna (Tv), Padova, Rovigo, Schio (Vi), Treviso, Verona, Vicenza, Villafranca di Verona (Vr). L’invito a partecipare alla giornata, organizzata nell’ambito dell’Italian Employers’ Day 2019 per favorire l’incontro tra le aziende in cerca di candidati e i disoccupati alla ricerca di un nuovo impiego, è rivolto in particolare alle persone in cerca di lavoro.

Gli operatori dei 39 Centri per l’impiego del Veneto hanno già vagliato i 100 mila curriculum già presenti nelle proprie banche dati e sono pronti ad accogliere quanti si candideranno in questi giorni: chi parteciperà ad Incontralavoro avrà l’opportunità di conoscere da vicino le imprese che offrono posti di lavoro, svolgere colloqui per le posizioni in linea con il proprio profilo professionale e partecipare a workshop e seminari sul tema della ricerca di lavoro. Alla prima edizione di Incontralavoro, lo scorso novembre, hanno partecipato quasi 3.000 i candidati hanno incontrato oltre 300 imprese e agenzie per il lavoro; i colloqui di lavoro svolti sono stati più di 4500, per oltre 1.200 posti disponibili.

“IncontraLavoro è una vera e propria misura di politica attiva – evidenzia l’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan - occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro e di stimolo per le persone prive di impiego ad attivarsi nella ricerca di un’occupazione. È una delle prime iniziative realizzate in Veneto da quando i Centri per l’impiego sono passati sotto la guida della Regione e ha richiesto un grande sforzo organizzativo, per rendere le procedure omogenee su tutto il territorio regionale".