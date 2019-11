Vicenza: a fuoco azienda conciaria, incendio spento dai pompieri

Vicenza, 4 nov. (Adnkronos) - Questa mattina, alle 6,30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Concia ad Arzignano (Vi) per l’incendio divampato all’interno di un ufficio di un’azienda conciaria. A dare l’allarme un operaio, che si trovava all’interno della ditta e ha notato le fiamme. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno spento il rogo, evitando il coinvolgimento della conceria. Distrutto completamente l’ufficio di circa 30 mq con tutto il suo contenuto. Fumo nell’aerea produttiva della conceria. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 10 con la completa areazione dei locali.