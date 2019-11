Forum Axa 2019, focus su ruolo chiave assicurazione

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Il ruolo chiave dell’assicurazione di fronte alle nuove sfide sociali. E' questo il tema della nuova edizione dell’Axa Forum, appuntamento annuale istituzionale del gruppo Axa Italia, nato per stimolare un dibattito e un confronto aperto sul ruolo che il settore assicurativo riveste nel creare valore nella società. L'incontro è fissato alla Triennale di Milano il prossimo 6 novembre.

Al centro dell’edizione di quest’anno, dal titolo 'Inclusive protection. Il ruolo chiave dell’assicurazione di fronte alle nuove sfide sociali', le sfide del settore pubblico e privato di fronte a una tematica sempre più prioritaria per gli italiani, ovvero il cambiamento climatico, vissuto sia come fenomeno sistemico che vicino alla vita quotidiana e personale, con impatti avvertiti in maniera nitida sulla salute. Il tutto a partire dalla presentazione, in anteprima, della nuova ricerca Axa-Episteme sul vissuto e le percezioni degli italiani, dal titolo 'Dal global warming alle nuove sfide per la salute'.

Il Forum vedrà l’introduzione di Patrick Cohen, Amministratore Delegato del gruppo Axa Italia e le conclusioni di Maria Bianca Farina, Presidente di Ania e Poste Italiane. Durante la mattinata, moderata da Sarah Varetto, esponenti e personalità di rilievo del panorama istituzionale italiano ed internazionale si confronteranno sul ruolo di istituzioni, finanza e assicurazioni nel trovare nuove risposte e soluzioni ai grandi temi del cambiamento climatico e della salute pubblica: Stefano Boeri, Presidente della Triennale di Milano, Pierfrancesco Maran, Assessore Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, Roberto Cingolani, Chief Technology & Innovation Officer di Leonardo Spa; Monica Fabris, Presidente di Episteme; Stefano Cazzaniga, Partner and Director, Healthcare Payers & Providers di BCG; Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lombardia; Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi; Garance Wattez Richard, Head of AXA Emerging Customers.