Mafia: ministro tedesco a Palermo a 'lezione' di lotta ai boss ,'In Germania servono nuove leggi' (2)

(Adnkronos) - "Dobbiamo concentrarci non più sugli individui ma sulle strutture - dice ancora il ministro della Renania Westfalia - Ho letto molti articoli del Procuratore generale Scarpinato. E quindi anche noi abbiamo fatto di tutto per adattare il nostro sistema di legge per renderli il più simile possibile a quello italiano". "Abbiamo diversi passi da fare - dice - prima di tutto dobbiamo modificare queste leggi. Sono qui per scambiare le nostre esperienze per avere buoni frutti in futuro". "Siamo venuti qui per imparare dall'Italia", aggiunge il ministro Biesenbach. "Sono felice di potere usufruire delle vostre esperienze per capire come vengono sgominate le mafie così anche noi possiamo usarle".

Nel suo intervento il Procuratore generale Scarpinato ha denunciato che "il problema della mafia è stato per molto tempo sottovalutato in Germania, l'opinione pubblica tedesca ha ritenuto che si potesse ridurre la presenza di qualche centinaia di mafiosi come estorsori. Poi, si sono accorti dell'esistenza della mafia in Germania dopo la strage di Duisburg".

"Lo scorso 23 ottobre ho partecipato a un convegno organizzato dallla Polizia tedesca sul tema del riciclaggio in Germania e sono rimasto molto colpito dalla conoscenza approfondita che il ministro ha del problema della mafia e del riciclaggio", ha detto ancora Scarpinato. "Si sono accorti dopo la strage di Duisburg del 2007 ma poiché dopo quell'evento non si sono ripetuti altri atti di violenza - dice Scarpinato - anche per la sommersione della 'ndrangheta, l'opinione pubblica tedesca è tornata a sottovalutare il problema della mafia, che è un problema che si manifesta in tutta la sua gravità sotto il profilo del riciclaggio".