Deliveroo: apre in 25 nuove città, verso quota 139

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Venticinque nuove città, opportunità per più di 200 ristoranti e più di 200 rider. E un deciso rilancio del sostegno al settore della ristorazione italiana, con iniziative dedicate a tutti i ristoranti partner per migliorarne efficienza, profittabilità e ricavi. Sono questi i numeri e gli obiettivi dell’autunno di Deliveroo, che a novembre raggiungerà quota 139 città in cui il servizio sarà presente, confermandosi la piattaforma leader dell’online food delivery, vero e proprio servizio nazionale presente da Nord a Sud.

Dopo il successo riscosso nei 114 comuni in cui è già presente, aumenta il numero delle città in cui sarà possibile ordinare, in modo efficiente, affidabile e attraverso un’ampia varietà di scelta, in appena 30 minuti. L’obiettivo è raggiungere sempre più località del Paese, per fare fronte ad una domanda in costante crescita.

Dalla prossima settimana, Deliveroo attiverà il proprio servizio ad Aosta, Belluno, Campobasso, Gorgonzola e Cassano d’Adda in Lombardia, e Bellinzago in Piemonte. Dalla seconda metà di novembre, il servizio si estenderà in Lombardia alle città di Desenzano del Garda, Erba e Treviglio, in Piemonte a Chieri e Fossano, a Crotone in Calabria, in Campania a Casoria, Giugliano in Campania e Nocera Superiore, nelle Marche ad Ascoli Piceno e Loreto, in Puglia a Barletta e Mesagne, ad Agrigento in Sicilia, a Pomezia e Velletri nel Lazio, a Monfalcone in Friuli Venezia-Giulia e in Toscana a Campi Bisenzio e Piombino.