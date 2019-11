Mafia Capitale, difesa Buzzi chiede scarcerazione

La Maratona di New York alla 49esima edizione non ha perso smalto

Milano, 4 nov. (askanews) - Da Staten Islan a Manhattan, passando per Brooklyn, Bronks e Queens. La corsa più famosa del mondo è arrivata alla sua 49esima edizione e non ha perso smalto e freschezza. Continua ad essere energia pura e positiva, fatica e gioia, fiato e forza di gambe per gli oltre 50mila runners da oltre 120 Paesi del mondo. Chi l'ha già corsa lo sa: non capita spesso la felicità ...