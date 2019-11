Mafia: assistente parlamentare arrestato, 'Falcone e Borsellino? Basta rimestare stessa m...'

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Bisogna cambiare nome a questo aeroporto, perché i nomi Falcone e Borsellino evocano la mafia. Perché dobbiamo sempre 'arriminare' (rimestare ndr) la stessa merda?". A parlare, senza sapere di essere intercettato nella sua auto, è Antonello Nicosia, l'assistente parlamentare di 48 anni, esponente dei radicali, arrestato all'alba di oggi con l'accusa di avere fatto il messaggero di alcuni detenuti per mafia. In carcere altre quattro persone, tra cui il presunto boss di Sciacca. "Ma poi sono vittime di che cosa? Di un incidente sul lavoro, no?", dice ancora Nicosia al suo interlocutore. E scoppia a ridere. "Ma poi quello là (Falcone) non era manco magistrato quando è morto, non esercitava dice ancora Nicosia - Perché l'aeroporto non bisogna chiamarlo Luigi Pirandello? O Leonardo Sciascia? E che cazzo, va. O Marco Polo?", conclude ancora ridendo.