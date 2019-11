Firenze, fulmine danneggia campanile Santa Maria Ausiliatrice

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - I Vigili del fuoco sono intervenuti a Firenze presso la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, dove un fulmine si è abbattuto sul campanile danneggiando la parte alta della torre. I Vigili del fuoco sono intervenuti con l’ausilio dell’autoscala per verificare e mettere in sicurezza le parti pericolanti. In attesa che siano effettuati lavori di ripristino, sono interdetti tre ingressi su quattro alla chiesa e un passo carrabile. L’area interdetta è stata transennata. Non ci sono persone rimaste coinvolte.