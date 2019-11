E.Romagna: Bonaccini, 'perso peso per aritmia cuore'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Io da bambino sono stato operato al cuore, ho una aritmia che mi accompagnerà tutta la vita. A gennaio ho avuto qualche problemino di salute, niente di drammatico, e sono stati i medici a consigliarmi di perdere peso. Ho perso una decina di chili per questo e che spero mi facciano stare meglio, ma sto bene". Lo rivela il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, ospite di In mezz'ora su Raitre, replicando a Lucia Annunziata che nota e si complimenta per il cambio di look, prima di scoprire che la perdita di peso del governatore è stata una necessità, supportata da un parere medico.