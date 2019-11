Manovra: Bonaccini, 'sentito Gualtieri, necessario rimodulare plastic tax'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Qui in questa terra facciamo il 62-63% del fatturato italiano. Abbiamo bisogno della riconversione ecologica, assolutamente sì, Lega e destra non hanno saputo dire nulla, la sinistra in ritardo e deve recuperare. Da mesi stiamo discutendo e confrontandoci sul territorio" per "inserire misure plastic free" ma senza balzelli. Ho sentito Gualtieri questa mattina, le do una notizia: tra pochi giorni faremo un tavola dal ministro e successivamente verrà anche a Roma". Lo ha detto Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, ospite di "Mezz'ora in più' su Rai tre.

Con Gualtieri "ho posto il problema di provvedimento che vadano a rimodulare, non so se si può abolire la tassa, ma so che si può benissimo rimodulare". "Il prezzo da pagare è troppo altro se vanno a casa lavoratori". Ho letto anche della possibilità di rinviare, penso si troveranno le misure necessarie se si procederà con intelligenza", rimarca Bonaccini.