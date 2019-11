Governo: Garavaglia, 'aumentano poltrone, si tagliano servizi' (2)

(Adnkronos) - "La spending review a cui saranno chiamate le famiglie potrebbe benissimo essere alleggerita non approvando, ad esempio, sempre nel dl ministeri, l'emendamento del governo che con l'intento di potenziare le strutture del ministero dell’Economia, crea 5 nuovi posizioni per direttori generali e 16 nuovi dirigenti e stanzia risorse per gli uffici del Ministro per un costo complessivo di 4.100 milioni di euro gli anni dal 2020 al 2022 e 3.900 milioni di euro dal 2023: altro onere strutturale e permanente per il bilancio dello Stato. Milioni di risorse per dirigenti e alte cariche. Poltrone al posto di servizi e investimenti", conclude Garavaglia.