Governo: Garavaglia, 'aumentano poltrone, si tagliano servizi'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Tagli per oltre mezzo miliardo euro annui agli istituti del settore museale per finanziare tre posizioni dirigenziali del ministero dei beni culturali. Il governo Pd-Renzi-M5S non si smentisce dà priorità alle poltrone piuttosto che ai servizi". Lo dichiara il deputato della Lega Massimo Garavaglia, viceministro dell'Economia nel primo governo Conte.

"L'ennesima marchetta di un esecutivo che passerà alla storia per le tasse ad imprese e cittadini e per i tagli ai servizi - attacca il leghista - Un poltronificio continuo e senza pudore. Basti pensare agli stanziamenti previsti per posizioni dirigenziali nel dl ministeri: 7 mln di euro all'anno dal 2020 per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra cui anche i dirigenti o il trattamento economico fino a 100mila euro per il Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino quando con la Lega al governo questa carica era a titolo gratuito".