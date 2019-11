Manovra: Rossi, 'plastic tax? Meglio tassa su redditi e patrimoni più alti' (2)

Maltempo Liguria, i Vigili del Fuoco monitorano i torrenti in piena

(Agenzia Vista) Liguria, 03 novembre 2019 Maltempo Liguria, i Vigili del Fuoco monitorano i torrenti in piena Criticità per la situazione del maltempo in Liguria. Il torrente Petronio è esondato creando problemi a Sestri Levante e nelle città limitrofe. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev