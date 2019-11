Manovra: Pd, 'ascoltare Gualtieri, non fare opposizione al posto di Salvini'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Ha ragione il ministro Gualtieri, tutta la maggioranza dovrebbe raccogliere il suo invito evitando di parlare in maniera distorta di qualcosa che nei fatti non esiste. Lasciamo l'opposizione a Salvini". Così Pietro Bussolati, della segreteria nazionale Pd.

"La manovra approvata e condivisa - prosegue l'esponente dem - nel suo impianto generale da tutta la maggioranza, lontano dai taccuini e dai social, riduce la pressione fiscale facendo il miracolo di evitare agli italiani la Salvini Tax da 540 euro a famiglia. Sulle tasse per le auto aziendali proveremo a migliorare il testo in Parlamento ma è inaccettabile che si parli di nuova tassa quando in realtà si tratterebbe della riduzione di un sussidio fiscale a carico di tutti i contribuenti".