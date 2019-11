Manovra: Salvini, 'arriva in Senato e daremo battaglia giorno e notte' (2)

(Adnkronos) - "Questo è un governo che se la prende con gli operai, gli imprenditori, i lavoratori, le famiglie e la Lega darà battaglia giorno e notte se necessario. Guardate qua, bianco come questa neve, pulito, vorrei che tornasse il nostro Paese. Io ce la metto tutta, per il nostro paese e i nostri figli do tutto, se serve anche la vita", dice Salvini mentre si avvicina a una cascina tra la neve che cade copiosa. In sottofondo, dall'interno della cascina, arrivano le note di un celebre motivo di Jovanotti. "Sentite? C'è Jovanotti, 'Viva la libertà' - dice il leader della Lega - nulla accade per caso...".