Manovra: Della Vedova, 'senza discontinuità con Conte 1 è maionese impazzita'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Il Conte bis aumenta le tasse per pagare il conto degli aumenti IVA del Conte uno. Così come per Alitalia, dove il Conte uno ha fallito con un progetto sbagliato e fallimentare, che ha mandandato in fumo 800 milioni. La mancanza di discontinuità è il peccato originale di questa maggioranza che si mostra già come una maionese impazzita”. Lo afferma il segretario di 'Più Europa', Benedetto Della Vedova.