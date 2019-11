Agrigento: trovato morto anziano scomparso da due giorni

Palermo, 2 nov. (Adnkronos) - E' stato ritrovato morto il medico in pensione di 83 anni scomparso da due giorni da Ribera, nell'agrigentino. Liborio Gambino, 83 anni, ex primario di anestesia e direttore sanitario dell'ospedale riberese, giovedì mattina era uscito da casa con la sua auto per andare a prendere un caffè al bar ma non era più tornato. A lanciare l'allarme sono stati i suoi parenti. Non si conosce ancora il motivo del decesso.